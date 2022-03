Philippe Coutinho si è rilanciato all'Aston Villa, che proverà a riscattarlo dal Barcellona. Steven Gerrard però non ha fretta: "Quando è a suo agio, è felice e si gode il suo calcio sappiamo tutti che abbiamo a che fare con un talento di classe mondiale. Per me, non ha senso prendere decisioni ora o dire altro sull'argomento, dobbiamo solo continuare a godercelo e tenerlo in salute fino al termine della stagione".