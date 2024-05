Juvemania, il verdetto dell'Olimpico: Chiesa e Bremer non si possono cedere, Vlahovic sì

Marcello Chirico

30 minuti fa

2

Ci sarà mai un Roma-Juventus privo di polemiche? Purtroppo è dai tempi di Turone e Aldair che con i romanisti funziona così, ed accade anche dopo una partita divertente, terminata con un salomonico (ma giusto) pareggio. Perché secondo la loro versione la Roma avrebbe anche potuto provare a vincerla se l'arbitro avesse espulso Weah per doppio giallo e la Juve si fosse trovata in inferiorità numerica.



Ma perché l'americano avrebbe dovuto essere espulso? Già sulla prima ammonizione potremmo discutere, considerato che - nonostante il pressing irruente - Weah non ha colpito Svilar. Quanto poi sulla scivolata con la quale ha travolto Paredes, il giocatore statunitense era arrivato per primo sulla pelle e il contatto con l'argentino è stato soltanto la conseguenza del successivo contrasto. Giusto non ammonirlo, quindi. Ma siccome il clima si era infuocato e si sono riviste in campo e sulla panchina giallorossa le stesse scene dei tempi di Mourinho, saggiamente Allegri ha poi preferito togliere Weah per evitare di vederlo poi davvero espulso al primo fallo successivo.



La partita dell'Olimpico ha fornito comunque indicazioni interessanti al DS bianconero Giuntoli sul mercato che verrà: Chiesa e Bremer non vanno assolutamente ceduti, e le loro eccellenti prestazioni contro la Roma hanno spiegato perché. Semmai, se proprio bisognerà fare cassa, quello da sacrificare potrebbe essere Vlahovic, deludente pure all'Olimpico.



Infine, i consigli di Galeone, pigmalione di Allegri: adesso non solo li da al suo protetto, ma addirittura consiglia a Motta di restare a Bologna e portare avanti il suo ottimo lavoro. Come se non sapesse che ormai l'arrivo del brasiliano a Torino e pressoché scontato, perché Giuntoli vuole ricostruire la sua nuova Juve con lui. Piuttosto Galeone torni (come già fatto in una delle sue 100 interviste precedenti) a consigliare Allregri a trovarsi un'altra squadra, anziché prendersi un altro anno sabbatico dopo l'esonero. In questo modo farebbe un favore pure alla Juve che spenderebbe qualcosa in meno per la (scontata) liquidazione.