Carney Chukwuemeka può lasciare l'Aston Villa. Il gioiellino inglese non è stato convocato da Steven Gerrad per la tournée precampionato, l'allenatore ha spiegato così l'esclusione: "Deve ancora firmare il rinnovo che è in stand by da un po' di tempo, pe questo ho deciso che la soluzione migliore sia quella di lasciargli continuare il suo programma d'allenamento".