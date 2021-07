L'Aston Villa è uno dei club più attivi in questo mercato. La dirigenza vuole effettuare il salto di qualità e per farlo starebbe pensando all'acquisto di Leon Bailey. L'attaccante giamaicano infatti è diventato l'obbiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo e gradirebbe molto un trasferimento in Premier League. Per lasciarlo partire il Bayer Leverkusen sarebbe disposto ad accettare una cifra tra i 25 e i 30 milioni di sterline, trattandosi comunque di uno dei giocatori migliori presenti in rosa. A riportarlo è il Daily Mail.