L'Aston Villa è molto attiva sul mercato per cercare un nuovo attaccante. Ollie Watkins è molto richiesto sul mercato e il suo erede è la priorità per la squadra di Unai Emery. Secondo Football Insider, i Villains hanno individuato in Miles Leaburn il profilo ideale. Attaccante del Charlton, squadra di terza divisione inglese, che ha segnato 11 reti e 2 assist in campionato. Il suo contratto scade nel 2025.