Come scrive Football Insider, con l'arrivo di Unai Emery all'Aston Villa, il club inglese inizia ad individuare gli obiettivi per il prossimo mercato. Il neo allenatore ha chiesto un giocatore che possa svariare su tutto il fronte d'attacco, già per la finestra di gennaio. E' dunque l'attacco la posizione chiave per cui il club prepara un investimento. In difesa, invece, rimane forte l'interesse per Pau Torres del Villarreal.