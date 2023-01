Il "Dibu" Martinez ha da poco concluso i Mondiali, chiudendo la parentesi in Nazionale da vincitore. Se in patria il portiere è celebrato come un eroe, nella sua squadra di club, l'Aston Villa, l'umore è di ben altra portata. Secondo quanto scrive il Mirror, i Villans valutano la possibilità di cedere l'estremo difensore. Si candida per sostituirlo Jordan Pickford dell'Everton.