Unai Emery, dopo essere subentrato a Steven Gerrard sulla panchina dell'Aston Villa, ha nettamente invertito il senso di rotta, dando una ventata di aria fresca. Il club inglese sta lottando per un posto in Europa League. In vista di un'eventuale qualificazione, i Villains hanno intenzione di rafforzare la propria rosa. Secondo L'Equipe, il nome caldo è Matteo Guendouzi. Centrocampista del Marsiglia, l'ex Arsenal ha collezionato 2 gol e 3 assist in 28 partite ed ha un contratto in scadenza nel 2025. Il suo valore è 25 milionio di euro.