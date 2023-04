Emile Smith Rowe è uno dei giocatori più promettenti in casa Arsenal. Il ventiduenne ha il contratto in scadenza nel 2026 e le sole nove presenze lo inducono a cercare una nuova destinazione, in modo da poter trovare più spazio. Nel 2021, l'Aston Villa ha provato ad acquistare il giocatore, ma senza riuscirci. Secondo TeamTalk, in estate i Villains ci riproveranno sicuramente, nonostante Mikel Arteta ha espresso parole di apprezzamento per il nativo di Londra.