Grande protagonista di questo mercato, l'Aston Villa è pronto a siglare un altro colpo in entrata. In attesa degli sviluppi su Bailey, Football Insider riporta che i villans sarebbero vicini all'acquisto di Tod Cantwell. Già lo scorso anno era stato fatto un tentativo per portarlo a Birmingham, ma i canaries avevano rifiutato 15 milioni di sterline, chiedendone almeno 20. Il rifiuto del giocatore di rinnovare il contratto in scadenza la prossima estate invece potrebbe portare ad un esito diverso, con il 23enne inglese che potrebbe diventare un nuovo giocatore di Dean Smith.