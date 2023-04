Unai Emery sta facendo molto bene alla guida dell'Aston Villa. I Villains sono sesti in Premier League e stanno lottando per un posto in Europa League. L'allenatore ex Villarreal ha in mente di rinforzare la rosa in vista anche di un eventuale partecipazione alle coppe europee. L'obiettivo principale rimane sempre Emile Smith Rowe dell'Arsenal, ma è stato selezionato anche un altro profilo: Giovani Lo Celso. L'argentino non è riuscito ad avere un grosso impatto al Tottenham, in cui è arrivato nel 2019. Difatti, quest'anno è in forza al Villarreal, con la formula del prestito, ma ha collezionato solamente 15 presenze, siglando una rete e servendo due assist. Il club inglese può essere una possibilità di rinascita per il ventisettenne, dato che sarà free agent a Giugno. Il suo valore è di 18 milioni di euro.