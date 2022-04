L'Aston Villa prepara un'offerta da capogiro per convincere il Leeds a cedere Kalvin Phillips durante la prossima estate, ovvero 70 milioni di euro per il cartellino del centrocampista classe 1995. Il nazionale inglese, attualmente in scadenza di contratto nel 2024, è stato richiesto direttamente da mister Gerrard. Lo riporta Telegraph.