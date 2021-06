L'Aston Villa pensa a Tammy Abraham. Secondo quanto riportato da Birmingham Live infatti i villans avrebbero individuato nell'attaccante del Chelsea il rinforzo giusto per l'attacco. Abraham non ha trovato molto spazio da quando Tuchel è arrivato e dopo il rinnovo di Giroud le sue chance di giocare si sono assottigliate. Per questo il Chelsea sarebbe disposto a cederlo, però a non meno di 40 milioni di sterline. La punta inglese tornerebbe quindi al Villa Park, dove ha giocato in prestito nella stagione 2018-2019. Abraham potrebbe essere inserito anche come contropartita nel caso il Chelsea decidesse di affondare per Grealish.