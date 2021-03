Forse è stato qualcosa del genere a causare la morte di un uomo in Italia, morto per una crisi cardio circolatoria poche ore dopo essere stato vaccinato. O forse qualcosa di peggio di un solo Lotto ritirato e finito sotto esame. Qualcosa di finora mai accaduto nonostante milioni di vaccinazioni effettuate in Europa con AstraZeneca.ha sospeso l'uso di questo vaccino per 14 giorni e misure analoghe anche InSospensione in attesa di appurare se rapporto c'è e quale tra Lotti eventualmente avariati di Astrazeneca e pericolosi coaguli nel sangue.. Clinicamente piccola cifra, psicologicamente e socialmente una enormità. Una cosa è certa ed è che "evitare la psicosi collettiva", come ha detto il magistrato che indaga sul caso italiano, è una pia illusione.Ancora due mesi, bastanoContagi ieri 25.673, Italia scivola verso i colori e la condizione di epidemia grave. Di che colore faranno da lunedì 15 marzo la mia zona? Rosso e arancione dominanti, poco giallo. Ma, quale che sia, facciamocela da soli una zona week-end: muoviamoci il meno possibile, incontriamoci il meno possibile. Per un paio di mesi, neanche dieci fine settimana. Possono bastare, bastano. Abbiamo sofferto un anno, altri due mesi ce la possiamo fare.Ai tre milioni e passa di dipendenti pubblici è stato promesso (di fatto garantito) dal governo un aumento medio di stipendio pari a regime a 107 euro lordi in più ogni mese. Pochi, giusti o tanti? In cambio i dipendenti pubblici hanno promesso al governo (e in fondo a tutti noi) un basta con lo smart working uguale a in ufficio non c'è nessuno, al telefono nessuno risponde e l'utente cittadino si arrangi o rassegni. Hanno promesso di attivare una formazione professionale vera e non quella burocraticamente perfetta ma sostanzialmente farsesca che spesso praticano. Hanno promesso di aprire assunzioni e carriere a nuove professionalità, non sempre e solo quelle giuridico-amministrative. Hanno promesso di provarci a curare non solo la forma corretta ma anche la sostanza dei loro atti e decisioni.Mantenessero tutte le promesse, 107 euro al mese di aumento sarebbero anche pochi, decisamente pochi. Se delle promesse ne mantengono anche solo una o almeno qualcosa di qualcuna delle promesse, allora 107 è cifra che ci può stare. Se nessuna delle promesse venisse mantenuta, neanche in parte, allora 107 sarebbe troppo che stroppia. Stroppierebbe perché i pubblici dipendenti non hanno avuto danno al reddito derivante da Cassa Integrazione. Sono stati più protetti di altri, di tutti gli altri, come era inevitabile e comprensibile. E' ora quindi che si facciano non solo i loro legittimi contratti e fatti ma che facciano qualcosa di solidale anche con il resto del paese. Tipo mettercela tutta per diventare impiegati utili. Settantenni vaccinati, ospedali salvati.E a quel punto gli ospedali saranno salvi nella loro funzione e missione di curare ogni patologia e non solo gli affetti da Covid. Quando settantenni vaccinati-ospedali salvati? In tutta Italia o quasi i settantenni possono cominciare a prenotarsi. Cominceranno a vaccinarsi verso metà aprile e poi sarà questione di un paio di mesi, forse qualcosa in meno. Maggio? Giugno alla peggio.