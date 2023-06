L’Atalanta ha già presentato il progetto per replicare quanto fatto dalla Juventus Next Gen, e ora si apre uno spiraglio importante per la sua iscrizione. Il regolamento infatti parla chiaro. Se un club non si iscrive alla Serie C (il Pordenone, in questo caso), si procede alla riammissione delle squadre retrocesse nella stagione precedente (2022/2023), ma se una di queste dovesse essere bocciata dalla Covisoc e quindi non ammessa, si procederebbe al ripescaggio con l’Atalanta che occupa il primo posto di questa graduatoria. Il primo pronunciamento della Covisoc dovrebbe essere il 21 giugno.



In attesa di conoscere il proprio futuro però, l’Atalanta si è portata avanti e ha già individuato il proprio allenatore: dovrebbe essere infatti Francesco Modesto. Il club ha già inoltre reso noto da tempo che le proprie partite casalinghe le giocherebbe a Caravaggio.