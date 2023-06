Il futuro di Aleksey Miranchuk è ancora incerto: il trequartista russo è di proprietà dell'Atalanta ma nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Torino, il club granata ha un'opzione per riscattare il suo cartellino ma al momento non l'ha ancora esercitato.



Il presidente Urbano Cairo sta pensando a presentare un'offerta differente all'Atalanta: il Torino vorrebbe infatti rinnovare il prestito per un'altra stagione e inserire una clausola per l'obbligo di riscatto a fine stagione, in modo da rinviare la spesa di un anno.