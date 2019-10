Centododici anni fa cinque ragazzi fondarono l'Atalanta, la squadra di calcio di Bergamo e provincia, senza immaginare che un giorno quello stesso team avrebbe giocato negli stadi più importanti l'Europa. Oggi, a 112 anni di distanza da quel 17 ottobre, l'Atalanta si prepara per la gara più prestigiosa della sua storia, martedì sera contro il City all'Etihad Stadium.



BUON COMPLEANNO!- Un po' per parlare delle prossime trasferte a Roma e a Manchester e un po' per festeggiare insieme il compleanno dell'Atalanta, questa notte i tifosi bergamaschi si sono riuniti al baratto dirimpetto al rinnovato Gewiss Stadium per brindare insieme. Presenti a centinaia, con un grande striscione esposto: "Mai sola", che riprende l'inglese 'You'll never walk alone'.