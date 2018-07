Al Centro Sportivo Marinoni di Rovetta nella terza edizione del Trofeo Fra.mar l'Atalanta supera il Brusaporto 4-0 nella seconda uscita di questo precampionato.

Nel primo tempo, dopo un palo di Tumminello, si sblocca il match al 40' grazie a un autogol di Zanchi che devia nella propria rete un cross di Hateboer. Nella ripresa altri tre gol: Tumminello raddoppia dopo 10', poi arrivano le reti dei neoentrati Gomez e Iličić per il 4-0 finale.

Domani nerazzurri di nuovo in campo per un'altra amichevole: alle 17 contro il Chiasso a Clusone.