Era un po' distratto Luis Muriel nei giorni scorsi, ma ora non lo è più e anzi, ha un motivo in più per esultare: l'attaccante colombiano dell'Atalanta è diventato infatti papà per la quarta volta, la prima dalla seconda moglie Tasharem. È nata infatti Maria Victoria, che ha già ricevuto la tutina nerazzurra del progetto 'Neonati atalantini'. Ora Muriel vuole dedicarle un gol, domani contro lo Spezia: non segna dal 9 ottobre 2022.