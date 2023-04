Nel lavoro defaticante di scarico del giorno dopo la partita, vittoria sul Torino per 1-2, l'Atalanta di mister Gasperini che ora è a -2 dalla Champions fa la conta degli indisponibili.



L'obiettivo è recuperare il goleador stagionale Lookman, che però anche oggi si è allenato in forma individuale come Okoli e Vorlicky. Hateboer e Ruggeri hanno proseguito con le loro terapie, Soppy si è invece ripreso dall'influenza intestinale.