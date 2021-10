A differenza degli infortunati Gosens, Pessina e Djimsiti, il capitano e difensore dell'Atalanta Toloi si è ripreso completamente dalle sue noie muscolari e ora si candida a una maglia da titolare per la gara contro l'Empoli, in programma domenica alle 15 al Castellani.



Anche perché non sarà una sfida come le altre per l'italo-brasiliano che, in terra toscana, nel lontano 24 settembre 2015 realizzò il suo primo gol con la maglia nerazzurra. Se però Gasperini non volesse rischiarlo, mercoledì 20 ottobre c'è da tenere a freno CR7, Lovato è pronto a mettersi in luce come fatto nell'Under 21 azzurra.