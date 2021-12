Luis Muriel potrebbe lasciare l'Atalanta nella prossima finestra di mercato a causa del poco spazio avuto finora, a riportarlo è il Corriere di Bergamo. Il 30enne attaccante colombiano da dopo l'infortunio alla coscia d'inizio stagione è stato impiegato da titolare da Gianpiero Gasperini solamente in due partite in Serie A e questo ha portato a considerare la possibilità di andare via da Bergamo. Gli Orobici sarebbero disposti a cederlo davanti a una proposta di 20 milioni di euro.