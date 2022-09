Lunedì di riposo perl'Atalanta dopo l'1-1 in casa contro la Cremonese che le ha tolto la vetta in solitaria. La squadra di mister Gasperini tornerà in campo domani, martedì 13 settembre. La preparazione riprenderà con un’amichevole al Centro Bortolotti di Zingonia contro il Villa Valle, formazione che milita nel campionato di Serie D.



La partita avrà inizio alle ore 16 e si svolgerà a porte aperte, ma con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti.

Comincerà così la settimana che porterà al big match contro la Roma in programma domenica prossima allo stadio Olimpico di Roma.