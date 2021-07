Il Bologna non abbassa la richiesta per il suo difensore Tomiyasu, osservato speciale sia dall'Atalanta che dal Tottenham, e continua a volere 25 milioni. Secondo Sky Sport, sia l'entourage nerazzurro che quello inglese avrebbero messo sul piatto la stessa offerta da 20 milioni di euro, cinque in meno di quelli richiesti dai rossoblù.



Il giocatore sarebbe attirato più dalla Premier che dalla squadra bergamasca, ma i Percassi fanno sul serio: dopo Musso, potrebbe essere proprio il centrale nipponico il prossimo acquisto del mercato nerazzurro.