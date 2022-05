Terminato il prestito al Benfica, Valentino Lazaro sta per tornare a casa, all'Inter, ma difficilmente il futuro dell'esterno austriaco sarà in nerazzurro. Almeno, non il colore a tinte milanesi, ma a tinte bergamasche sì perché l'Atalanta sembra fare sul serio.



Secondo quanto riferiscono in Portogallo infatti, l'Atalanta sarebbe in vantaggio rispetto alla concorrenza nei rapporti intavolati con l'esterno: la fascia è il reparto prioritario in cui metter mano appena si insidierà il nuovo ds dal Verona Tony D'Amico. Il terzino destro ventiseienne ha anche esperienza in Champions: in totale ha raccolto 29 presenze e 2 assist in stagione a Lisbona.