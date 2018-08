Novità in casa Atalanta a livello giovanile. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ieri è stata ufficializzata la nascita di una nuova collaborazione con il Ponte San Pietro-Isola, società militante in Serie D. Al 'Bortolotti' di Zingonia l’interessante incontro con la stampa per i rappresentanti dei club. Da una parte il Responsabile del Settore Giovanile nerazzurro Maurizio Costanzi (con lui Stefano Bonaccorso e Loris Margotto, Responsabile dell’Attività di Base il primo, Coordinatore del Progetto Scuole Calcio il secondo). Dall’altra, per il Pontisola, il Presidente Onorario Livio Galbusera, il Presidente Marziale Bonasio ("Onorati di essere stati scelti") e il direttore generale del Settore Giovanile Paolo Villa. Entusiasta Costanzi: "L’identità territoriale deve essere potenziata: questa collaborazione va in questa direzione – ha spiegato il Responsabile del Settore Giovanile nerazzurro –. I bambini che sognano con un pallone tra i piedi devono avere a disposizione strutture e istruttori all’altezza: questo è il nostro fine".