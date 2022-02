L'urna di Nyon consegna all’Atalanta il Bayer Leverkusen di Gerardo Seoane per gli ottavi di Europa League: andata il 10 marzo al Gewiss Stadium, ritorno il 17 marzo alla BayArena di Leverkusen. Ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dei nerazzurri. La Dea non era tra le teste di serie e incontrava una tra le prime dei gironi di Uel.



BAYER LEVERKUSEN



LA FORMAZIONE TIPO (4-2-3-1): Haradecky; Frimpong, Tapsoba, Hincapiè, Bakker; Andrich, Demirbay; Adli, Wirtz, Diaby; Schick. All. Seonae Castro.



LA STELLA: trequartista, ma può giocare su entrambe le fasce, il talento classe 2003 Florian Wirtz. Centrocampista offensivo duttile e pieno di qualità, l’anno scorso ha collezionato 31 presenze totali condite da 6 gol e 6 assist, mentre in questa stagione è già a quota 10 gol e 13 assist in 27 allacciate di scarpe. Nonostante la sua giovane età, ha già attirato su di sé gli occhi del Bayern Monaco. E’ un prodotto del vivaio delle aspirine.



IL CAMMINO: Primo nel gruppo G di Europa League, il Leverkusen ha vinto 4 gare (entrambe col Celtic), pareggiandone una (col Betis) e perdendone un’altra (con il Ferencvàros).



I PRECEDENTI: non ci sono precedenti tra le due squadre.