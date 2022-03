"Barcellona? C'è anche qualcun’altra bella tosta come il West Ham, nei sorteggi non ho mai scelto". Gian Piero Gasperini ha glissato sul sorteggio dei quarti di finale, anche perché la scelta toccherà al caso. Le sette possibili avversarie dell’Atalanta tra le otto migliori della competizione sono Rangers Glasgow, Sporting Braga, Barcellona, Lipsia, Eintracht Francoforte, Olympique Lione, Siviglia. Ecco le tre “fasce” in cui le suddividiamo:



PIU’ ABBORDABILI – Rangers e Braga. Gli scozzesi di Giovanni Van Bronckhorst vengono da un campionato non di prima fascia, così come i portoghesi, e non sembrano essere a livello di rosa all’altezza della Dea. Certo, il rischio è quello di finire come il Borussia Dortmund, eliminato dai Rangers nel turno intermedio…



DIFFICOLTA’ MEDIA – Lione, Lipsia e Francoforte. Squadre ostiche, che possono tranquillamente mettere in difficoltà l’Atalanta e che sono in grado di mantenere un ritmo alto durante tutta la partita. Kostic, Paquetà, Nkunku sono solo tre delle stelle che potrebbero pararsi sulla strada dei nerazzurri.



DA EVITARE – Barcellona e West Ham. I blaugrana sono i grandi favoriti per la vittoria finale, da gennaio hanno trovato un nuovo tridente e una sequela di risultati impressionanti tra cui l’eliminazione del Napoli nel turno intermedio. Gli Hammers hanno avuto la meglio sul Siviglia e rappresentano il calcio inglese, da sempre tra i più evoluti e all’avanguardia.