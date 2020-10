Alle 18.55 in campo l’Inter, nella trasferta di Kiev con lo Shakhtar, alle 21, invece, tocca all’Atalanta aprire le porte del Gewiss Stadium all’Ajax, nell’esordio Champions a Begamo della squadra di Gian Piero Gasperini, reduce da due ko consecutivi in campionato, interrotti dalla vittoria europea contro il Midtjylland.



Con Gollini ancora out, ci sarà Sportiello a difendere i pali nerazzurri, mentre a metà campo non ci sarà Marten de Roon, uscito malconcio dalla sfida contro la Sampdoria. Anche in avanti, Gasp torna all’antico: Papu Gomez, Duvan Zapata e Luis Muriel; fuori Lammers e Ilicic. Per una Dea che vuole trovare la seconda vittoria consecutiva in Champions League. Di fronte il talento di Tadic e Neres, che hanno banchettato sul VV Venlo in Eredivisie, con quel 13-0 che ha fatto storia.



ATALANTA-AJAX (ore 21, in tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 252)



ATALANTA: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.



AJAX: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch; Blind, Klaassen; Neres, Lassina Traoré, Tadic.