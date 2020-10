E'il torneo della Brianza e se si considera che già il primo in casa è stato un passo mezzo falso, contro i tedeschi, questa diventa impossibile da sbagliare per Antonio. In più, loè diventata la squadra da battere per issarsi al primo posto del girone, dopo la strepitosa passeggiata (si fa per dire, un 3-2 tiratissimo...) alNon è finita qui: non più tardi del 17 agosto - l'altroieri praticamente - in Europa League l'Inter ha sconquassato per 5-0 gli avversari che si ritrova di fronte. Metterei la mano sul fuoco sul fatto che lo Shakhtar vorrebbe vincere questo duello almeno quanto il trofeo. E quindi l'Inter dovrà scendere in campo con trentaduemila occhi. Ha scarsa importanza che i padroni di casa stiano giocando non al loro livello in campionato, addirittura terzi. Qui si fa l'Europa o si cade.Basti pensare che gli olandesi ne hanno appena fatti tredici (no dico tredici) al Venslo, in campionato. L'Atalanta invece si trova già a dare il terzo esame della stagione in corso, le sconfitte controhanno fatto vacillare pesantemente la fiducia. Anche se il Gasp si è addossato le colpe dell'ultimo stop: "Ho fatto troppi cambi snaturando l'essenza della squadra". Qui c'è l'Ajax e numeri di classe cominceranno a volare dal primo minuto, potete giurarci. Doppia interna e over 3,5: non credo assolutamente ad un'altra sconfitta della Dea, la scorsa stagione ne arrivarono tre in fila nel girone, ora si dovrebbe sapere bene come evitarle.A proposito di Atalanta, ilche ne è stato scartavetrato in casa va nientepopodimenoche ad Anfield, ospite del. I danesi sono sembrati la Parrocchia del Santo Sepolcro, sbatacchiati da tutti gli avversari in campo con una maglia nerazzurra... L'handicap a quella quota svalvolata vuol dire che tre gol di vantaggio non basterebbero, bisogna salire. Ma a quella quota non ci si crede se non lustrandosi gli occhi.Shakhtar-Inter gol (quota 1,54)Atalanta-Ajax 1X/over 3,5 (2,38)Liverpool-Midtjylland 1/handicap 3 gol (3,15)