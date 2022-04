Ricostruzione o rilancio Champions: l'Atalanta è davanti a un bivio in vista della prossima stagione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, bisogna trovare un punto d'incontro tra i Percassi, Steve Pagliuca e Gasperini.



Il club bergamasco non farà mai il passo più lungo della gamba: su questa filosofia andrà verificata la sintonia con l'allenatore, al momento nessuna delle due parti ha manifestato volontà di separazione. C'è una buona sintonia fra Gasperini e Lee Congerton, il nuovo uomo mercato, che potrebbe essere coadiuvato presto da un d.s. italiano: Tony D’Amico del Verona è più che una voce, e circola da tempo.