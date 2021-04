L'Atalanta è tornata a lavorare questo pomeriggio a Zingonia agli ordini di mister Gian Piero Gasperini per prepararsi alla sfida in trasferta di domenica pomeriggio contro il Sassuolo che può valere i 2 punti aritmetici per l'Europa e il consolidamento della seconda posizione in classifica per la Champions League.



TORNA GOSENS- Tutti i giocatori sono in forma e a disposizione di mister Gasperini che, come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, contro gli emiliani ritroverà anche l'esterno sinistro Robin Gosens dopo il turno di squalifica scontato con il Bologna.

Domani è in programma un allenamento al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.