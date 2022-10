Da domani l'Atalanta farà sul serio: a Zingonia è prevista una doppia seduta e gli occhi sono tutti puntati sul difensore albanese Berat Djimsiti, reduce dalla frattura al perone, e sull'attaccante colombiano Duvan Zapata, che potrebbe aver finalmente lasciato alle spalle le sue noie muscolari. Entrambi, soprattutto il ministro della retroguardia orobica, potrebbero rientrare in gruppo nei prossimi giorni e recuperare per la gara col Sassuolo, alle 20.45 al Gewiss Stadium sabato 15 ottobre, Birthday Match (115) nerazzurro.



Oggi intanto i nerazzurri sono tornati ad allenarsi al Centro Bortolotti di Zingonia: seduta di scarico per chi era in campo dal 1' alla Dacia Arena. Domani, mercoledì 12 ottobre, si proseguirà con una doppia seduta, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.