Sembra non farcela proprio Bosko Sutalo, il difensore ventunenne dell'Atalanta che continua a lamentare forti dolori alla caviglia e va verso il forfait anche contro l'Inter. Oggi pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia i nerazzurri si sono dati appuntamento per proseguire la preparazione alla sfida con la capolista della 26ª giornata della Serie A TIM 2020-2021, in programma lunedì a Milano alle 20.45.



SUTALO E HATEBOER- Bosko Šutalo non ha potuto allenarsi con il resto della squadra, solo lavoro differenziato per lui, mentre terapie e palestra hanno interessato l'ala destra Hans Hateboer, tornato dall'Olanda con il tutore al posto del gesso per il suo problema al metatarso. Domani, come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, è in programma un altro allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.