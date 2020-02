Buone notizie in casa Atalanta: nel corso della seduta odierna a Zingonia, penultimo giorno di preparazione in vista del rientro in campo al Via del Mare contro il Lecce domenica alle 15, soltanto il difensore Toloi ha proseguito il lavoro differenziato.



ESERCITAZIONI CON LA PALLA-Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta al mattino al Centro Bortolotti di Zingonia: Toloi a parte, tutti gli altri hanno svolto esercizi in palestra ed esercitazioni con la palla. Domani, sempre al Centro Bortolotti, è in programma la rifinitura a porte chiuse che precederà la partenza per Lecce.