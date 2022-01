Anche l'Atalanta è costretta a fare la conta, tra infortunati e positivi, a pochi giorni da due partite importantissime: archiviata la vittoriosa trasferta di Udine, i nerazzurri sono tornati al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti per cominciare la preparazione alla partita contro il Venezia per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma alle 17.30 di mercoledì 12 gennaio 2022 al Gewiss Stadium, con vista sulla sfida-scudetto con l'Inter, il 16 gennaio alle 20.45 in casa.



Da monitorare c'è Zapata, ch sta lavorando a parte per il problema all'adduttore, Gosens, che però rientrerà verso fine mese, e i tre positivi che, stando alla distinta resa nota ieri per la gara con l'Udinese, potrebbero essere gli assenti Sportiello (che nei giorni scorsi era stato fermato da una gastroenterite), Piccoli (fermato da un mal di schiena) e Zappacosta. Rientra invece lo squalificato Freuler, mentre per Boga bisognerà aspettare l'eliminazione della Costa d'Avorio dalla Coppa d'Africa.



Domani, come rende noto Atalanta.it, si continuerà con una seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.