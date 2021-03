Il 2-0 rifilato al Verona al Bentegodi è un un clean sheet atteso da cinque gare. L'ha ritrovato Pierluigi Gollini, che ha preso il posto di Marco Sportiello tra i pali dopo l'erroraccio di Champions. Come riporta L’Eco di Bergamo, in questa stagione i bergamaschi hanno chiuso otto volte un match di Serie A senza subire reti, un dato che sale addirittura a 12 se si considerano anche le Coppe.



Grazie a questi numeri l’Atalanta si posiziona al quarto posto assoluto per gare chiuse senza reti in Serie A, dietro a Napoli(11), Inter (10), Milan e Roma (entrambe a pari merito a 9). Di questi otto clean sheet in campionato, sei sono arrivati nelle ultime 13 partite: potrebbe essere l'arma in più della Dea per la volata Champions finale.