Domani sera alle 20.45, alla Unipol Domus di Cagliari, l'Atalanta affronterà l'ultima in classifica con il solo obiettivo di vincere per rimanere agganciata al treno Champions. Ma non sarà facile perché, solo 9 mesi fa, a strappare i 3 punti in trasferta fu Muriel grazie a un bel gol arrivato a fil di sirena dopo una partita durissima.



Il canale ufficiale della società, Atalanta.it, ricorda alcune curiosità degli scontri tra nerazzurri e rossoblù, gare sempre molto equilibrate: nei 54 precedenti disputati nella massima serie, sono state 22 le vittorie dei bergamaschi, 22 le vittorie anche per i rossoblù, 12 i match terminati in parità. Nei 10 precedenti tra Atalanta e Cagliari disputati sotto la gestione Gasperini, il bilancio è in perfetta parità: 5 vittorie per parte, 11 gol a testa. Nessuna partita è mai terminata in parità.