Verona-Fiorentina LIVE alle 15

Hellas Verona-Fiorentina è uno dei due match della domenica pomeriggio nella 35esima giornata della Serie A 2023/2024. Calcio d'inizio alle 15:00 al Bentegodi. I veneti devono far punti in ottica salvezza e arrivano dalla sconfitta contro la Lazio. I toscani invece hanno battuto il Bruges nella semifinale di andata di Conference League e dovranno affrontarlo di nuovo mercoledì.



