La Juventus in cerca di nuovi talenti italiani in tutti i reparti ha bussato alla porta dell'Atalanta per il suo difensore Caleb Okoli.



Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra i diversi profili seguiti dai bianconeri c’è proprio il giovane dell’Atalanta, trattenuto in estate da Gasperini e partito molto bene alla sua prima esperienza in Serie A, dopo le parentesi in B tra Spal e Cremonese. Con il ritorno di Djimsiti, a Bergamo potrebbe avere meno possibilità di mettersi in mostra: la Juve ci pensa.