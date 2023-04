Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è in emergenza in vista del posticipo contro la Fiorentina: oggi a Zingonia mancavano ben otto giocatori.



L'esterno Matteo Ruggeri ha ricevuto l'esito dagli esami a cui è stato sottoposto dopo la mancata convocazione last minute al match col Bologna: lesione di secondo/terzo grado del bicipite femorale della coscia sinistra alla giunzione muscolo-tendinea. Oggi si è sottoposto a terapie (come Hateboer) e sarà costretto a saltare le prossime tre partite con Fiorentina, Roma e Torino. Vorlicky e Pasalic hanno proseguito con il loro lavoro individuale, mentre Koopmeiners ha continuato ad allenarsi da solo sul campo.



Assente anche Muriel, che si è sottoposto alla correzione chirurgica per la frattura della falange prossimale del quinto dito della mano destra. Out infine Okoli e Demiral per sindrome influenzale: il turco è comunque riuscito ad allenarsi individualmente.