L'Atalanta potrebbe subire una "rivoluzione" il prossimo anno, specialmente nel reparto offensivo. Le partenze di Zapata e Muriel sembrano essere quasi definitive, per non parlare delle squadre pronte a fare follie per Rasmus Hojlund. Secondo diversi media, per sopperire alla partenza del danese, la Dea ha già in mente il prossimo attaccante: Gianluca Scamacca del West Ham. Il nove, ex Sassuolo, viene valutato intorno ai 27 milioni di euro, cifra alta, ma non proibitiva se dovesse ricevere i quasi 50 milioni dalla vendita del suo gioiellino.