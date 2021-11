Dopo la domenica di riposo, i nerazzurri sono tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. In attesa del rientro dei giocatori impegnati in Nazionale ai quali si è aggiunto sabato scorso anche Zappacosta, mister Gasperini ha diretto una seduta a ranghi ridotti. In serata rientreranno a Bergamo sia Pasalic che Miranchuk.



Domani, come riporta Atalanta.it, al Centro Bortolotti e a porte chiuse proseguirà con un altro allenamento al pomeriggio la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare lo Spezia sabato 20 novembre al Gewiss Stadium di Bergamo per la 13ª giornata della Serie A TIM 2021-2022.