Questo pomeriggio l'Atalanta si è allenata al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della partita di UEFA Champions League 2020-2021 contro il Liverpool, in programma mercoledì ad Anfield.



DIFFERENZIATO PER TRE- Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, oltre al difensore Mattia Caldara (che rientrerà a gennaio), anche l'esterno destro Fabio Depaoli e il centrocampista Mario Pašalić hanno svolto lavoro differenziato. Domani, martedì 24 novembre, la squadra partirà per Liverpool e in serata effettuerà la rifinitura in terra britannica.