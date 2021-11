Ha lavorato finalmente insieme, fuori dall'infermeria, la difesa a tre dell'Atalanta: Toloi, Palomino e Djimsiti si sono preparati con mister Gian Piero Gasperini a Zingonia e si candidano per una maglia dal 1' per il match del 20 novembre alle 15, in casa contro lo Spezia.



L'appuntamento adess, per i pochissimi nerazzurri rimasti a Zingonia, è per lunedì pomeriggio, dopo una domenica di riposo: non ci sarà però Davide Zappacosta, chiamato nell'Italia al posto dell'infortunato Calabria. Rimarranno quindi, oltre ai tre difensori, Pezzella, l'infortunato Gosens e i due portieri Rossi e Sportiello.