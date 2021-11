Papu Gomez, ex attaccante dell'Atalanta, parla al canale della Fifa anche del suo passato in Italia: "Sono sempre stato un ammiratore del campionato spagnolo. Mi interessava, attirava la mia attenzione perché si gioca un calcio che mi piace. Non avrei mai pensato che ci sarei arrivato, per la mia età e la mia carriera in Italia, ma ho avuto la questa possibilità e sono molto grato al Siviglia. È un club spettacolare, la città è magnifica e la gente vive molto bene. Posso lottare per i primi posti e le competizioni europee. Il Siviglia è un club che dà fastidio ai grandi e per me è una bella sfida, vorrei restare qui per molti anni".