Il Barcellona è da tempo che sta cercando un nuovo centravanti. Robert Lewandowski ha bisogno di un altro attaccante che possa sostituirlo al meglio, data anche l'età anagrafica non a vantaggio del Polacco. Secondo Fichajes.net, il club blaugrana sta pensando a Rasmus Hojlund. La punta dell'Atalanta sta vivendo una stagione sontuosa: 14 gol in 36 partite. Il 19enne è nel mirino di molti club europei come Real Madrid e Juventus, ma il Barca vuole fare sul serio per il danese. Il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 50 milioni di euro.