Il futuro portiere del Milan, Marco Sportiello, si candida di nuovo per difendere la porta dell'Atalanta contro la Roma, lunedì alle 20.45 al Gewiss Stadium. Dopo 13 panchine ha dimostrato infatti una reattività maggiore di Musso, impiegato costantemente ma con un rendimento discontinuo,



In 8 gare fin qui disputate, 712’, Sportiello ha subìto 10 gol, ogni 70’ circa. Musso invece, che aveva bisogno di serenità, nei soli 1988’ di Serie A ha preso 25 gol, uno ogni 80’ circa. Un segnale forte del Gasp, Musso fuori per scelta tecnica è già successo tre volte l’anno scorso (proprio con Fiorentina, Genoa e Sassuolo) e già col Lecce in questa Serie A.