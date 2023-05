Oggi è una giornata nefasta in casa Atalanta: oltre a venire a conoscenza del turno di stop imposto dal giudice sportivo alla Curva Nord per i cori di stampo razziale verso Vlahovic, mister Gasperini perde anche Palomino. Il difensore argentino infatti ha il tendine rotto e non si rivedrà più fino alla prossima stagione.



La diagnosi parla infatti di infortunio muscolo/tendineo di tipo 4 (terzo grado) con riscontro di rottura del tendine distale del muscolo semitendinoso destro. L'attaccante Boga è invece ancora in attesa che si sgonfi la caviglia sinistra per gli esami di rito, dopo la distorsione in cui è incappato durante il match con la Juve. Lookman e Højlund sperano di recuperare per il match con la Salernitana, sono tornati sul campo ma sempre a parte, mentre Vorlicky ha proseguito con il suo lavoro individuale e Ruggeri e Hateboer con le terapie. Con Maehle, squalificato, al momento sono 8 gli assenti per il match con la Salernitana, sabato alle 15 all'Archi. Atalanta in emergenza.