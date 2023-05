La storia tra Gasperini e l'Atalanta potrebbe essere alle battute finali. Nonostante infatti sia a un passo dall'Europa League, la squadra nerazzurra ha disatteso le aspettative di tifosi e società e ha inanellato una serie di record negativi che fanno pensare alla fine di un ciclo.



Quella con l'inter è infatti la dodicesima sconfitta in Serie A, mai prima d'ora con Gasp alla guida Toloi e compagni avevano perso in campionato. Il record finora era nelle 11 sconfitte della scorsa stagione, quando il Gasp fu a un passo dall'abbandonare la nave senza Europa. In precedenza il punto più basso del ciclo era nei 10 ko del 2017/18 contro le otto sconfitte nel 2016/17, 9 nel 2018/19 e solo 6 nel 2019/20 e nel 2020/21, i migliori anni della gestione Gasperini.